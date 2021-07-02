Заболевшим ОРВИ москвичам придётся соблюдать изоляцию
Находиться дома они будут до получения результатов экспресс-теста на ковид. Проверке также подвергнут членов их семей.
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В Москве всем заболевшим ОРВИ будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу, до получения его результата им будет необходимо соблюдать изоляцию. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня Департаментом здравоохранения [Москвы] принято решение о том, что все больные ОРВИ <…> до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, <…> и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на так называемый антиген", — сказала Ракова.
Она отметила, что такой тест дополняет ПЦР-исследование, которое позволяет выявить CoViD-19 с большей долей вероятности. Вице-мэр подчеркнула, что до получения результатов анализов граждане должны находиться на самоизоляции.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Москвы пообещали сделать всё, чтобы не допустить локдауна. Социальный мониторинг и цифровые QR-коды как раз минимизируют возможность скатиться в тотальную изоляцию, подчеркнула заммэра Анастасия Ракова. По её словам, введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан также является эффективной мерой в борьбе с пандемией.
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