Заболевшим ОРВИ москвичам придётся соблюдать изоляцию

В Москве всем заболевшим ОРВИ будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу, до получения его результата им будет необходимо соблюдать изоляцию. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня Департаментом здравоохранения [Москвы] принято решение о том, что все больные ОРВИ <…> до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, <…> и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на так называемый антиген", — сказала Ракова.

Она отметила, что такой тест дополняет ПЦР-исследование, которое позволяет выявить CoViD-19 с большей долей вероятности. Вице-мэр подчеркнула, что до получения результатов анализов граждане должны находиться на самоизоляции.