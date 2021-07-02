Столичные власти сделают всё возможное, чтобы не вводить в городе локдаун. Такое мнение высказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Локдаун — это последняя мера, которая будет введена, Правительство Москвы сделает всё, чтобы не допустить этого", — сказала Ракова.

Социальный мониторинг и цифровые QR-коды как раз минимизируют возможность "скатиться в локдаун", подчеркнула заммэра. По её словам, введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан также является эффективной мерой в борьбе с пандемией.