"Это последняя мера": Власти Москвы пообещали сделать всё, чтобы не допустить локдауна
Социальный мониторинг и цифровые QR-коды как раз минимизируют возможность скатиться в тотальную изоляцию, подчеркнула заммэра Анастасия Ракова. По её словам, введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан также является эффективной мерой в борьбе с пандемией.
Фото © Pixabay
Столичные власти сделают всё возможное, чтобы не вводить в городе локдаун. Такое мнение высказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Локдаун — это последняя мера, которая будет введена, Правительство Москвы сделает всё, чтобы не допустить этого", — сказала Ракова.
Социальный мониторинг и цифровые QR-коды как раз минимизируют возможность "скатиться в локдаун", подчеркнула заммэра. По её словам, введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан также является эффективной мерой в борьбе с пандемией.
Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо без обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза. А первую дозу вакцины получило 2,6 млн москвичей. Кроме того, в столице с 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса.
Комментариев: 0