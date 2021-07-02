Более 1,5 тысячи московских компаний вакцинировали от ковида 60% персонала

Уже более 1,5 тысячи компаний в Москве отчитались о том, что привили от коронавируса 60% своих сотрудников в исполнение требования властей. Об этом заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"С 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. За первые сутки такие сведения поступили от более 1500 организаций. Они сообщили о выполнении обязательства о вакцинации 60% работников", — цитирует его ТАСС.

Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. До 15 июля 60% работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны получить хотя бы первый компонент препарата. А до 15 августа необходимо сделать прививку вторым. Те сотрудники сферы услуг, которые прививаться откажутся (без медицинских показаний), будут отстранены от работы на законных основаниях, а зарплата за этот период им начислена не будет.