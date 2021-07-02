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Путин подписал закон о проведении бесплатной вакцинации в частных клиниках

Речь идёт не только о прививках от коронавируса, но и о тех, которые включены в национальный календарь профилактических прививок и ставятся по эпидемическим показаниям.

2 июля, 09:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому частные и ведомственные клиники могут проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Закон вносит изменения в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Так, согласно документу, вводится бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в национальный календарь, а также входящих в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, в медорганизациях, которые участвуют в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством. В законопроект ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым вакцинация должна проходить в медучреждениях независимо от их организационно-правовой формы.

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Порядок обеспечения таких клиник вакцинами будет утверждаться правительством и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что около 2,6 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от ковида. Как уточнила вице-мэр Анастасия Ракова, необходимо привить минимум 60% жителей столицы, чтобы избежать осенних вспышек болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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