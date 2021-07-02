Путин подписал закон о проведении бесплатной вакцинации в частных клиниках

Отмечается, что авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Закон вносит изменения в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Так, согласно документу, вводится бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в национальный календарь, а также входящих в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, в медорганизациях, которые участвуют в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством. В законопроект ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым вакцинация должна проходить в медучреждениях независимо от их организационно-правовой формы.