В России за сутки выявили свыше 23 тысяч новых случаев коронавируса
Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,42%. От болезни вылечилось 18 197 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 035 518.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В России за минувшие сутки выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 13,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 18 197 человек, скончалось 679 — в стране четвёртый день подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 561 360 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 035 518 человек. За весь период в России умерло 136 565 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве уровень заболеваемости ковидом в три раза превышает средний по стране. Вместе с тем главный государственный санитарный врач РФ призвала граждан привиться от коронавируса как можно скорее, чтобы не позволить ему мутировать дальше.
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