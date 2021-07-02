В России за сутки выявили свыше 23 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 18 197 человек, скончалось 679 — в стране четвёртый день подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 561 360 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 035 518 человек. За весь период в России умерло 136 565 человек", — отмечается в сообщении штаба.