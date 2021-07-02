НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за сутки выявили свыше 23 тысяч новых случаев коронавируса

Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,42%. От болезни вылечилось 18 197 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 035 518.

2 июля, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников </p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России за минувшие сутки выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 18 197 человек, скончалось 679 — в стране четвёртый день подряд фиксируется антирекорд по смертности от ковида. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 561 360 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 035 518 человек. За весь период в России умерло 136 565 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Сколько нужно антител и почему их важно проверить перед прививкой: советы доктора наук

Сколько нужно антител и почему их важно проверить перед прививкой: советы доктора наук

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве уровень заболеваемости ковидом в три раза превышает средний по стране. Вместе с тем главный государственный санитарный врач РФ призвала граждан привиться от коронавируса как можно скорее, чтобы не позволить ему мутировать дальше.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1