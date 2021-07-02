Найден мёртвым мэр Коломны Денис Лебедев
По данным источника Лайфа, чиновник мог покончить с собой из-за бытовых конфликтов дома.
Фото © Московская областная дума
Мэр подмосковной Коломны 46-летний Денис Лебедев найден мёртвым в своей квартире. Утром 2 июля чиновника обнаружил личный водитель.
По данным источника Лайфа, Лебедев мог покончить с собой. За несколько дней до смерти он начал выпивать.
Денис Лебедев был депутатом Мособлдумы, с 2015 года возглавлял город Озёры, с 2016-го стал главой Коломны. У него остались жена и двое сыновей.
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