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Найден мёртвым мэр Коломны Денис Лебедев

По данным источника Лайфа, чиновник мог покончить с собой из-за бытовых конфликтов дома.

2 июля, 08:54
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<p>Фото © Московская областная дума</p>

Фото © Московская областная дума

Мэр подмосковной Коломны 46-летний Денис Лебедев найден мёртвым в своей квартире. Утром 2 июля чиновника обнаружил личный водитель.

По данным источника Лайфа, Лебедев мог покончить с собой. За несколько дней до смерти он начал выпивать.

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Денис Лебедев был депутатом Мособлдумы, с 2015 года возглавлял город Озёры, с 2016-го стал главой Коломны. У него остались жена и двое сыновей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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