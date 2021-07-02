Грустное зрелище: В кого мы превратимся через пять лет пандемии, если удалёнка и изоляция станут нормой

Год назад нам казалось, что пандемия идёт к концу и уже совсем скоро можно будет забыть про маски и антисептики. Вот только время идёт, а эти атрибуты пандемии вместе с забитыми ковид-госпиталями никуда не исчезли. Исследователи показали, в кого мы превратимся, если так пойдёт и дальше.