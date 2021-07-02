Грустное зрелище: В кого мы превратимся через пять лет пандемии, если удалёнка и изоляция станут нормой
Год назад нам казалось, что пандемия идёт к концу и уже совсем скоро можно будет забыть про маски и антисептики. Вот только время идёт, а эти атрибуты пандемии вместе с забитыми ковид-госпиталями никуда не исчезли. Исследователи показали, в кого мы превратимся, если так пойдёт и дальше.
Фото © LloydsPharmacy
В британской сети LloydsPharmacy больше 17 тысяч аптек по всей стране. Недавно исследователи компании задались вопросом: что будет, если нам придётся жить в условиях пандемии хотя бы пять лет? Результаты не самые радужные, а местами и вовсе пугают. На кадрах женщина, которая работает, дружит и развлекается. И всё на удалёнке. Вместе с образом жизни кардинально изменилась и её внешность, а также здоровье в целом. А теперь по списку.
Начинается всё с набора веса
История показала, что за первые месяцы пандемии у огромной части людей из жизни исчезла и без того маленькая физическая активность. И даже когда спортзалы и парки открылись вновь, не все поспешили вернуться к занятиям. А теперь представьте, что такое растянется на годы.
Фото © LloydsPharmacy
Правильная осанка тоже сказала "до свидания"
Попав на удалёнку, большинство работников трудятся на диванах, за кухонными столами или вообще в кровати. Если никто так и не позаботится о том, чтобы организовать хорошее рабочее место, и продолжит работать скрючившись, мышцы спины и осанка перестанут справляться со своей работой. Не забывайте: наши тела предназначены для движения.
Сон.
Внезапно свалившееся огромное количество "свободного" времени большинство людей предпочитали тратить на сериалы. Ну а что ещё делать дома!
Вместе со стрессом это сильно повлияло на качество сна среднестатистического человека. Если мы не выстроим жёсткий график дня на удалёнке, через пять лет перманентные мешки под глазами и снижение эффективности нам обеспечены, пишет Daily Mail.
Фото © LloydsPharmacy
Стресс и повышенная тревожность
Нервы влияют не только на сон, но и на все другие сферы жизни. Головные боли, мигрени, потеря аппетита и даже волос. За пять лет в таком темпе... ничего хорошего ждать не приходится.
Как бы то ни было, исследователи уверяют: в работе из дома нет ничего плохого. Ужасно то, что мы не способны её организовать. Получается, что мы вредим своему здоровью сами. Вариантов у нас немного: либо делать всё возможное, чтобы пандемия поскорее закончилась, либо готовиться к её затяжным последствиям.
WOW-news
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