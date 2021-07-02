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В Кремле не получали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука МХАТа

Сейчас послание содержится в материалах мониторинга СМИ, с которым знакомится глава государства, отметил Дмитрий Песков. По его словам, вряд ли Путин будет заниматься этим вопросом, так как в подобных случаях разбирается Минкульт.

2 июля, 10:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Кремле не видели письма президента МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной с просьбой уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не получали письмо госпожи Дорониной. Оно было опубликовано в СМИ, но не знаю, ей ли опубликовано или ещё кем", — сказал журналистам представитель Кремля.

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Сейчас письмо содержится в материалах мониторинга СМИ, с которым знакомится глава государства, отметил Песков. По его словам, вряд ли Владимир Путин будет заниматься этим вопросом, так как в подобных случаях разбирается Минкульт.


Ранее актриса Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и уволить худрука Эдуарда Боякова. Как утверждает народная артистка, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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