Песков прокомментировал нападение на тамбовского активиста, готовившего обращение к Путину

Кремль попросит МВД выяснить все обстоятельства нападения на тамбовского экоактивиста Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что угрозы и нападения на граждан являются неприемлемыми.

"Мы действительно видели эти сообщения (о нападении на активиста. — Прим. Лайфа). Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", — сказал представитель Кремля.