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Песков прокомментировал нападение на тамбовского активиста, готовившего обращение к Путину

Накануне трое неизвестных избили и ранили ножом Романа Герасимова, который собирался пожаловаться главе государства на строительство мусорного полигона.

2 июля, 10:27

Кадр видео © Соцсети

Кремль попросит МВД выяснить все обстоятельства нападения на тамбовского экоактивиста Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что угрозы и нападения на граждан являются неприемлемыми.

"Мы действительно видели эти сообщения (о нападении на активиста. — Прим. Лайфа). Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в Тамбовской области трое неизвестных напали с ножом на местного активиста Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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