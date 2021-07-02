В Кремле заявили, что никакой подготовки к встрече Зеленского и Путина не ведётся

При этом он добавил, что заявления Зеленского, которые являются неудачными с точки зрения Москвы, никак не укладываются в процесс приготовлений к саммиту президентов.

Напомним, ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к РФ. Ему поспешил ответить Владимир Зеленский: "Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии".