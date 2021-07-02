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В Кремле заявили, что никакой подготовки к встрече Зеленского и Путина не ведётся

При этом Песков отметил, что слова украинского лидера никак не укладываются в процесс приготовлений к саммиту президентов.

2 июля, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / Ирина Яковлева

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки к встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не ведётся.

"Никакой подготовки к встрече не ведётся, и никакие шаги не предпринимаются", — отметил пресс-секретарь главы РФ.

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При этом он добавил, что заявления Зеленского, которые являются неудачными с точки зрения Москвы, никак не укладываются в процесс приготовлений к саммиту президентов.

Напомним, ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к РФ. Ему поспешил ответить Владимир Зеленский: "Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии".

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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