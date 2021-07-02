В Кремле раскрыли, как Путин оценил прямую линию
Глава государства уже отдал все необходимые распоряжения, перечень поручений сейчас готовится.
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Российский лидер Владимир Путин весьма положительно оценивает прямую линию, которую провёл 30 июня. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"А главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений. Не дожидаясь перечня поручений, многие главы регионов, ведомства стали оперативно разбираться с проблемами. Многие губернаторы звонили, просили поделиться массивом обращений граждан. То есть работа будет продолжаться на персональной основе", — пояснил пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что в силу своих возможностей Общероссийский народный фронт будет обрабатывать каждый звонок, каждое обращение. Как отметил представитель Кремля, сделать это в одночасье нельзя, но работа будет проводиться исчерпывающая.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
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