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"Деньги не тронул": Самый милый хвостатый воришка похитил сумку у жительницы Ямала

Чтобы вернуть ридикюль, женщине пришлось пуститься в погоню за бездомным псом. В итоге через некоторое время животное неожиданно потеряло интерес к украденной вещице.

2 июля, 10:05

Самый милый воришка похитил сумку у жительницы Ямала. Видео © VK / "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа произошло "дерзкое ограбление" средь бела дня. Там бездомная собака выхватила из рук женщины сумку и попыталась скрыться с "места преступления".

Видео с погоней за воришкой появилось в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как несколько человек пытаются догнать убегающую собаку, которая крепко зажала в зубах дамскую сумочку. При этом во дворе гуляет целая свора псов, но их особо не интересуют разборки, они лишь наблюдают за происходящим со стороны.

Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

В итоге через некоторое время милый хвостатый грабитель неожиданно теряет интерес к сумке и выпускает её из зубов. Обрадованная женщина тут же забрала "украденную" вещь. Как уверяют очевидцы, деньги и документы пёс не тронул.

Ранее Лайф рассказывал, как сбежавший в Мытищах медведь напал на лагерь ничего не подозревающих тиктокеров. К счастью, обошлось без жертв, однако после случившегося блогеры не обратились в экстренные службы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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