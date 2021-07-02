Самый милый воришка похитил сумку у жительницы Ямала. Видео © VK / "Происшествия Ноябрьск"

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа произошло "дерзкое ограбление" средь бела дня. Там бездомная собака выхватила из рук женщины сумку и попыталась скрыться с "места преступления".

Видео с погоней за воришкой появилось в группе "Происшествия Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как несколько человек пытаются догнать убегающую собаку, которая крепко зажала в зубах дамскую сумочку. При этом во дворе гуляет целая свора псов, но их особо не интересуют разборки, они лишь наблюдают за происходящим со стороны.

В итоге через некоторое время милый хвостатый грабитель неожиданно теряет интерес к сумке и выпускает её из зубов. Обрадованная женщина тут же забрала "украденную" вещь. Как уверяют очевидцы, деньги и документы пёс не тронул.