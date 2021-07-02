Заболеваемость ковидом на Черноморском побережье выросла более чем на 10% за неделю

"С 1 мая 2021 года всего на Черноморском побережье зарегистрировано 1724 случая CoViD-19. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на Черноморском побережье возросла на 11,5%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала туристического сезона в крае зафиксировали 58 фактов заражения среди отдыхающих и 24 — среди работников санаторно-курортной отрасли. Оперштаб Краснодарского края указывает, что в регионе планируется привить 2 694 784 человека, что составляет 60% от численности населения. При этом инъекцию первым компонентом вакцины уже получило 812 296 местных жителей, а вторым — 599 754 человека.

Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. При этом с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе.