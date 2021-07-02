Заболеваемость ковидом на Черноморском побережье выросла более чем на 10% за неделю
Всего с 1 мая 2021 года там зарегистрировано 1724 случая коронавируса. При этом среди заболевших — 58 отдыхающих и 28 работников санаторно-курортной отрасли.
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На Черноморском побережье Краснодарского края заболеваемость коронавирусом увеличилась на 11,5% за неделю. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"С 1 мая 2021 года всего на Черноморском побережье зарегистрировано 1724 случая CoViD-19. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на Черноморском побережье возросла на 11,5%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала туристического сезона в крае зафиксировали 58 фактов заражения среди отдыхающих и 24 — среди работников санаторно-курортной отрасли. Оперштаб Краснодарского края указывает, что в регионе планируется привить 2 694 784 человека, что составляет 60% от численности населения. При этом инъекцию первым компонентом вакцины уже получило 812 296 местных жителей, а вторым — 599 754 человека.
Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. При этом с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе.
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