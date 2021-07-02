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Врачи раскрыли, почему коронавирус постоянно мутирует

Эксперты не исключают возникновения нового, на этот раз "русского" штамма CоViD-19.

2 июля, 09:37
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека. Только инкубационный период занимает 14 дней. Также на число изменений влияет и то, что вирус охватил широкую географию стран. Об этом рассказали Ura.ru инфекционист, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Чем дольше вирус живёт в организме человека, тем выше вероятность новых мутаций. Чем ниже в стране темпы вакцинации и коллективный иммунитет, тем больше мутаций", — объяснила Чаленко. По её словам, вполне вероятно развитие событий, когда может появиться и "русская" мутация CоViD-19.

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Эксперты уточнили, что, попадая в организм, вирус начинает формировать собственную РНК, собирая нуклеиновые кислоты и другие элементы из клеток и генетического кода человека, а также обретать новую мутацию.

"Чем больше людей разной национальности, возраста, иммунитета, тем больше мутаций CоViD-19 будет приобретать для того, чтобы продолжать циркулировать. Он подстраивается", — пояснил Эдуард Шунков.

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Эпидемиолог уточнил, что, обитая на одной территории, вирус теряет способность поражать и уничтожать организм. Однако в новых условиях инфекция активизируется.

Ранее сообщалось, что люди с аллергией оказались лучше защищены от коронавируса. Причина пока не известна. Озвучиваются разные гипотезы, однако все они требуют научного подтверждения.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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