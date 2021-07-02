Лишь в 10 российских регионах зафиксирован рост заболеваемости ковидом

Только в десяти регионах России растёт заболеваемость ковидом. Власти более половины субъектов РФ сдерживают рост инфекции и работают над профилактическими мерами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.

"У нас сейчас очередной подъём, но у нас в подъёме сегодня десять регионов, а остальные у нас — есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти, они быстро прививают", — заявила Попова.