Лишь в 10 российских регионах зафиксирован рост заболеваемости ковидом
В Роспотребнадзоре заявили, что сроки окончания пандемии зависят от темпов вакцинации россиян и соблюдения правил профилактики.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Только в десяти регионах России растёт заболеваемость ковидом. Власти более половины субъектов РФ сдерживают рост инфекции и работают над профилактическими мерами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.
"У нас сейчас очередной подъём, но у нас в подъёме сегодня десять регионов, а остальные у нас — есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти, они быстро прививают", — заявила Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, сроки окончания ковидной пандемии будут зависеть от темпов вакцинации россиян и соблюдения всех необходимых правил профилактики. В регионах стараются поддерживать ситуацию на приемлемом уровне, подчеркнула главный государственный санитарный врач.
Напомним, ранее Попова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве троекратно превышает средний показатель по всей России.
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