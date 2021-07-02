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Лишь в 10 российских регионах зафиксирован рост заболеваемости ковидом

В Роспотребнадзоре заявили, что сроки окончания пандемии зависят от темпов вакцинации россиян и соблюдения правил профилактики.

2 июля, 09:23
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Только в десяти регионах России растёт заболеваемость ковидом. Власти более половины субъектов РФ сдерживают рост инфекции и работают над профилактическими мерами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.

"У нас сейчас очередной подъём, но у нас в подъёме сегодня десять регионов, а остальные у нас — есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти, они быстро прививают", — заявила Попова.

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По словам главы Роспотребнадзора, сроки окончания ковидной пандемии будут зависеть от темпов вакцинации россиян и соблюдения всех необходимых правил профилактики. В регионах стараются поддерживать ситуацию на приемлемом уровне, подчеркнула главный государственный санитарный врач.

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Напомним, ранее Попова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве троекратно превышает средний показатель по всей России.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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