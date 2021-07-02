Время ожидания в очереди для входа на "Госуслуги" увеличили до получаса

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Портал "Госуслуги" создал очередь для посетителей на вход из-за большого количества запросов. На данный момент ожидание составляет полчаса.

При попытке войти на портал перед пользователем появляется объявление о том, что в данный момент на платформе заказывают услуги более 500 000 юзеров, а также таймер с обратным отсчётом, который начинается с 30 минут. Отметим, что сначала время ожидания составляло пять минут.

А у пользователей приложения при его открытии иногда выскакивает предупреждение о том, что "что-то пошло не так". При этом в некоторых случаях платформа работает без сбоев и без ожидания.