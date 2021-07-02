Время ожидания в очереди для входа на "Госуслуги" увеличили до получаса
Отмечается, что на портале одновременно услуги заказывают более 500 тысяч человек. Сначала время ожидания составляло пять минут.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Скриншот © Сайт "Госуслуги"
Портал "Госуслуги" создал очередь для посетителей на вход из-за большого количества запросов. На данный момент ожидание составляет полчаса.
При попытке войти на портал перед пользователем появляется объявление о том, что в данный момент на платформе заказывают услуги более 500 000 юзеров, а также таймер с обратным отсчётом, который начинается с 30 минут. Отметим, что сначала время ожидания составляло пять минут.
А у пользователей приложения при его открытии иногда выскакивает предупреждение о том, что "что-то пошло не так". При этом в некоторых случаях платформа работает без сбоев и без ожидания.
Ранее Лайф рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что проблемы с получением QR-кодов скоро устранят. Сейчас система не работает должным образом, отметил пресс-секретарь главы государства. По его словам, в ближайшие дни все неполадки разрешатся.
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