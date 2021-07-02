В доме в центре Москвы, где произошёл взрыв, сдетонировали три газовых баллончика

Стала известна причина взрыва в доме в центре Москвы. Видео © LIFE

Взрыв, прогремевший в жилом доме на Качалинской улице в Москве, носит бытовой характер. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, женщина во время приготовления пищи использовала три газовых баллончика для заправки зажигалок. В какой-то момент баллончики взорвались. Однако неизвестно, все сразу или поочерёдно. Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.

Как уже писал Лайф, сразу после инцидента на место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Горения не наблюдается.