НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В доме в центре Москвы, где произошёл взрыв, сдетонировали три газовых баллончика

По нашим данным, никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы.

2 июля, 09:05

Стала известна причина взрыва в доме в центре Москвы. Видео © LIFE

Взрыв, прогремевший в жилом доме на Качалинской улице в Москве, носит бытовой характер. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, женщина во время приготовления пищи использовала три газовых баллончика для заправки зажигалок. В какой-то момент баллончики взорвались. Однако неизвестно, все сразу или поочерёдно. Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.

Огненный шар в небе: Момент взрыва на электроподстанции в Ленобласти попал на видео

Огненный шар в небе: Момент взрыва на электроподстанции в Ленобласти попал на видео

Как уже писал Лайф, сразу после инцидента на место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Горения не наблюдается.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадало три человека, все они находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека, ещё двое получили ожоги.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1