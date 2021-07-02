Москвичка устроила взрыв в квартире, когда готовила еду
На месте работают пожарные, медики и сотрудники Мосгаза. Горения не наблюдается, проводится разведка.
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В жилом доме на Качалинской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На Качалинской улице на восьмом этаже жилого дома. Горения не наблюдается. Проводится разведка", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что на место происшествия уже прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза.
По данным Лайфа, в результате происшествия нет пострадавших и погибших. Уточняется, что взрыв произошёл, когда хозяйка квартиры готовила еду, в помещении выбило стёкла.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в жилом доме в Нижнем Новогороде, в результате которого пострадало три человека, все они находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека, ещё двое получили ожоги.
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