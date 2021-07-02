Москвичка устроила взрыв в квартире, когда готовила еду

В жилом доме на Качалинской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Качалинской улице на восьмом этаже жилого дома. Горения не наблюдается. Проводится разведка", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза.

По данным Лайфа, в результате происшествия нет пострадавших и погибших. Уточняется, что взрыв произошёл, когда хозяйка квартиры готовила еду, в помещении выбило стёкла.