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Москвичка устроила взрыв в квартире, когда готовила еду

На месте работают пожарные, медики и сотрудники Мосгаза. Горения не наблюдается, проводится разведка.

2 июля, 08:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В жилом доме на Качалинской улице в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Качалинской улице на восьмом этаже жилого дома. Горения не наблюдается. Проводится разведка", — рассказал собеседник агентства.

Мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона

Мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза.

По данным Лайфа, в результате происшествия нет пострадавших и погибших. Уточняется, что взрыв произошёл, когда хозяйка квартиры готовила еду, в помещении выбило стёкла.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве в жилом доме в Нижнем Новогороде, в результате которого пострадало три человека, все они находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека, ещё двое получили ожоги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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