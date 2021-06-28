Мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона. Видео © Соцсети

В районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в центре Лондона прогремел взрыв, после чего начался крупный пожар. Сейчас на месте работает около 70 пожарных.

Как уточнили в полиции соседнего района Саутуарк, в настоящий момент дороги перекрыты и горожанам советуют выбирать другие пути. Кроме того, по данным правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом. По информации Sky News, движение поездов через станцию временно приостановлено. Известно, что в результате происшествия сгорели три коммерческих объекта, четыре автомобиля и телефонная будка. Информация о пострадавших уточняется.