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Мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона

Сейчас движение в районе ЧП приостановлено, также из-за начавшегося пожара поезда на станции не останавливаются.

28 июня, 14:18

Мощный взрыв прогремел около железнодорожной станции в центре Лондона. Видео © Соцсети

В районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в центре Лондона прогремел взрыв, после чего начался крупный пожар. Сейчас на месте работает около 70 пожарных.

Как уточнили в полиции соседнего района Саутуарк, в настоящий момент дороги перекрыты и горожанам советуют выбирать другие пути. Кроме того, по данным правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом. По информации Sky News, движение поездов через станцию временно приостановлено. Известно, что в результате происшествия сгорели три коммерческих объекта, четыре автомобиля и телефонная будка. Информация о пострадавших уточняется.

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Страна не оправилась после взрыва: Ливанцы из-за обвала национальной валюты начали жечь покрышки и блокировать дороги

Ранее Лайф сообщал о взрыве, прогремевшем в столице Бангладеш, в результате происшествия есть погибшие и множество пострадавших. Повреждения также получили соседние здания и несколько автобусов, проезжавших в этот момент мимо.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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