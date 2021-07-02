Путин ужесточил правила медосвидетельствования перед покупкой оружия
В частности, правительство составит список медицинских противопоказаний, при которых нельзя приобретать огнестрельное оружие.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении обязательного медицинского освидетельствования перед покупкой оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону вводится ряд нововведений по части получения медицинского документа, разрешающего приобретение оружия. Правительство составит список медицинских противопоказаний, при которых нельзя будет осуществлять такую покупку.
Медицинское освидетельствование будут проводить только государственные больницы по месту регистрации, в том числе проверяя на наличие наркотиков, психотропных веществ в организме, а также подключая психиатра к работе. Заключение будет действовать год, а повторное освидетельствование нужно проходить каждые пять лет (в том числе для владельцев наградного и коллекционного оружия, кроме военных). Доступ к единой базе справок получит Росгвардия, которая сможет проверять их по необходимости.
На время медосвидетельствования у россиян будут изымать имеющееся оружие и лицензии. Уклонение от получения справки грозит аннулированием прав на владение оружием.
Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ ужесточается ответственность за незаконный оборот оружия.
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