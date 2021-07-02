Путин ужесточил правила медосвидетельствования перед покупкой оружия

Медицинское освидетельствование будут проводить только государственные больницы по месту регистрации, в том числе проверяя на наличие наркотиков, психотропных веществ в организме, а также подключая психиатра к работе. Заключение будет действовать год, а повторное освидетельствование нужно проходить каждые пять лет (в том числе для владельцев наградного и коллекционного оружия, кроме военных). Доступ к единой базе справок получит Росгвардия, которая сможет проверять их по необходимости.