"Солдат своей страны": Черчесов не собирается уходить с поста тренера сборной России
По словам наставника, он в ближайшее время подробно обсудит выступление команды с руководством РФС.
Фото © РФС
Станислав Черчесов не собирается уходить с поста тренера сборной России. Видео © МАТЧ ТВ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку со своего поста после провала на чемпионате Европы. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.
"Во-первых, мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Каждый из нас — солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю скоро уже пять лет", — заявил специалист.
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В ближайшее время Черчесов подробно обсудит выступление национальной команды с руководством РФС.
"Я могу ошибаться, говорить эпитетами, но это вот так. На этом давайте остановимся. Детального разбора Евро с моим руководителем не было. Поэтому мы спокойно сядем и решим... У меня мысли, как первого числа обыграть Хорватию [в квалификации ЧМ-2022]", — добавил тренер.
Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.
На этой неделе технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие.
В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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