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"Жив-здоров, чего и всем желаю": Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг Лайфу слухи о своей госпитализации с ковидом

Сейчас 68-летний музыкант находится на карантине, однако это не значит, что он чувствует себя плохо. Все сообщения о том, что у артиста якобы резко снизился уровень насыщения кислородом крови, не соответствуют действительности.

2 июля, 09:32
<p>Алексей Романов. Фото © ТАСС / Михаил Грушин</p>

Алексей Романов. Фото © ТАСС / Михаил Грушин

Лидер рок-группы "Воскресение" Алексей Романов в беседе с Лайфом опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Ранее пошли слухи о том, что музыкант попал в ковидную больницу с двусторонней пневмонией после нескольких дней самолечения.

"Враньё! Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии, трубку не беру. За дезинформацию могу предъявить", — сказал Романов Лайфу.

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Как сообщила пресс-секретарь группы "Воскресение" Нонна Абрамова, сейчас 68-летний Романов находится на карантине, однако это не значит, что он чувствует себя плохо. По словам собеседницы, музыкант действительно был в больнице на плановом осмотре. Все сообщения о том, что у артиста якобы резко упала сатурация (уровень насыщения кислородом крови. — Прим. Лайфа) не соответствуют действительности, подчеркнула Абрамова.

"Диагноз — это личные медицинские данные людей. Подтверждённый диагноз я не буду говорить, потому что не вижу в этом смысла", — добавила она.

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Ранее Лайф сообщал, что в реанимацию с коронавирусом попал актёр и музыкант Пётр Мамонов. Состояние 70-летнего артиста медики оценивают как очень тяжёлое, его подключили к аппарату ИВЛ. В больнице Мамонов находится уже почти неделю.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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