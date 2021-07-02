"Жив-здоров, чего и всем желаю": Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг Лайфу слухи о своей госпитализации с ковидом

Сейчас 68-летний музыкант находится на карантине, однако это не значит, что он чувствует себя плохо. Все сообщения о том, что у артиста якобы резко снизился уровень насыщения кислородом крови, не соответствуют действительности.