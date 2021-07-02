"Жив-здоров, чего и всем желаю": Лидер группы "Воскресение" Алексей Романов опроверг Лайфу слухи о своей госпитализации с ковидом
Сейчас 68-летний музыкант находится на карантине, однако это не значит, что он чувствует себя плохо. Все сообщения о том, что у артиста якобы резко снизился уровень насыщения кислородом крови, не соответствуют действительности.
Алексей Романов. Фото © ТАСС / Михаил Грушин
Лидер рок-группы "Воскресение" Алексей Романов в беседе с Лайфом опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Ранее пошли слухи о том, что музыкант попал в ковидную больницу с двусторонней пневмонией после нескольких дней самолечения.
"Враньё! Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии, трубку не беру. За дезинформацию могу предъявить", — сказал Романов Лайфу.
Как сообщила пресс-секретарь группы "Воскресение" Нонна Абрамова, сейчас 68-летний Романов находится на карантине, однако это не значит, что он чувствует себя плохо. По словам собеседницы, музыкант действительно был в больнице на плановом осмотре. Все сообщения о том, что у артиста якобы резко упала сатурация (уровень насыщения кислородом крови. — Прим. Лайфа) не соответствуют действительности, подчеркнула Абрамова.
"Диагноз — это личные медицинские данные людей. Подтверждённый диагноз я не буду говорить, потому что не вижу в этом смысла", — добавила она.
Ранее Лайф сообщал, что в реанимацию с коронавирусом попал актёр и музыкант Пётр Мамонов. Состояние 70-летнего артиста медики оценивают как очень тяжёлое, его подключили к аппарату ИВЛ. В больнице Мамонов находится уже почти неделю.
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