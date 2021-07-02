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40-летний мужчина перестарался во время секса и попал в историю, впервые так сломав половой орган

Спустя полгода лечения медикам удалось восстановить пенис пациента без каких-либо последствий — искривлений или шрамов.

2 июля, 09:41

Фото © British Medical Journal

Врачам-урологам из Великобритании в этом году пришлось столкнуться с серьёзным испытанием в своей карьере. К ним в больницу поступил с жалобами 40-летний мужчина, чьё имя не называется по этическим соображениям. По его словам, он занимался сексом со своей женой, когда произошло что-то ужасное — он почувствовал боль в пенисе.

Фото © British Medical Journal

Фото © British Medical Journal

После обследования в больнице удалось выяснить, что причиной неприятных ощущений оказался перелом полового члена — что довольно часто встречается у мужчин 40 лет. Во время секса пациент приложил силу, находясь в самой опасной для здоровья позиции — сверху или за спиной партнёрши. И во время неудачного движения и произошла травма.

Фото © British Medical Journal

Фото © British Medical Journal

Но полученный перелом оказался не типичным горизонтальным, а вертикальным, и такое в истории медицины ещё не случалось. Врачи отметили повреждение в 3 см защитного слоя вокруг пещеристой ткани, которая и отвечает за подачу крови в эту область. Медики написали статью в British Medical Journal, чтобы ознакомить коллег с такой редкостью. Однако на дальнейшем здоровье пациента травма никак не сказалась — спустя полгода он полностью восстановился.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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