40-летний мужчина перестарался во время секса и попал в историю, впервые так сломав половой орган

Врачам-урологам из Великобритании в этом году пришлось столкнуться с серьёзным испытанием в своей карьере. К ним в больницу поступил с жалобами 40-летний мужчина, чьё имя не называется по этическим соображениям. По его словам, он занимался сексом со своей женой, когда произошло что-то ужасное — он почувствовал боль в пенисе.

Фото © British Medical Journal

После обследования в больнице удалось выяснить, что причиной неприятных ощущений оказался перелом полового члена — что довольно часто встречается у мужчин 40 лет. Во время секса пациент приложил силу, находясь в самой опасной для здоровья позиции — сверху или за спиной партнёрши. И во время неудачного движения и произошла травма.

Фото © British Medical Journal