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"Начал бредить и терять сознание": Сибиряк искупался в реке и навсегда остался инвалидом, деградировав до уровня ребёнка

Врач из поликлиники не смогла вовремя выявить у мужчины менингит. Теперь его жена, которая тянет на себе все расходы на бесконечные лекарства, требует компенсацию в размере трёх миллионов рублей.

2 июля, 09:51
<p>Максим Ларионов. Фото © <a href="https://www.nsk.kp.ru/daily/28298/4437973/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kp.ru</a></p>

Максим Ларионов. Фото © Kp.ru

Два года назад Максим Ларионов из Новосибирска во время отпуска на Алтае искупался в Оби и после этого стал беспомощным, как ребёнок. Как позже выяснилось, в воде мужчина заразился менингитом, а спустя некоторое время болезнь в буквальном смысле "съела" его мозг.

Когда мужчина вернулся домой, то обнаружил, что стал неважно себя чувствовать: поднялась температура и начала сильно болеть голова. В поликлинике терапевт сказала ему, что это банальная простуда и отправила лечиться домой. Однако Максиму с каждым днём становилось только хуже — лихорадка не спадала, а также появился шум в голове, который начал отдавать в ухо.

"Только через две недели после первого обращения нас направили на анализы. Перед очередным приёмом врача муж начал бредить и терять сознание, его срочно забрали в реанимацию", — рассказала супруга мужчины сайту kp.ru.

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В больнице медики обнаружили у Максима менингоэнцефалит. Заразиться этой болезнью действительно, как оказалось, можно при купании в водоёме, случайно проглотив патогенные бактерии. Около двух недель врачи боролись за жизнь мужчины, но заболевание к тому моменту уже успело повредить головной мозг. В итоге из больницы Максима выписали наполовину парализованного и едва ориентирующегося в пространстве.

Максим вместе с супругой Ириной. Фото © Kp.ru

Максим вместе с супругой Ириной. Фото © Kp.ru

Сегодня сибиряк по большей части живёт как ребёнок 10–12 лет, отмечает его супруга, которая теперь в одиночку заботится о беспомощном муже. По её словам, медики не дают никаких позитивных прогнозов касательно выздоровления Максима.

Вместе с тем женщина решила подать в суд на поликлинику, где её мужа лечили от простуды, и потребовала три миллиона рублей. Как указала Ирина, почти все деньги, которые она зарабатывает на данный момент, уходят на лекарства. А в мае этого года в семье опять случилась беда — Максима поразил инсульт, из-за этого состояние мужчины снова ухудшилось.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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