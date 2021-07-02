В Минцифры объяснили ограничения доступа на "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" проходят работы по внедрению новых сервисов, в связи с этим он может быть недоступен для некоторых пользователей. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"На портале "Госуслуги" проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен", — отметили в ведомстве.