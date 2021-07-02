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В Минцифры объяснили ограничения доступа на "Госуслуги"

Ранее для пользователей была организована очередь для входа на портал, а время ожидания составляло 30 минут.

2 июля, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

На портале "Госуслуги" проходят работы по внедрению новых сервисов, в связи с этим он может быть недоступен для некоторых пользователей. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"На портале "Госуслуги" проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен", — отметили в ведомстве.

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Напомним, что ранее для пользователей была организована очередь для входа на "Госуслуги", а время ожидания составляло 30 минут. Отмечалось, что на портале одновременно услуги заказывают более 500 тысяч человек. Сначала время ожидания составляло пять минут.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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