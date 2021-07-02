В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, введение локдауна в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Про локдаун говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов. Локдаун не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться, мы все должны привиться как можно скорее", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, власти и медики принимают все меры для борьбы с пандемией, но они имеют дело "с коварным врагом" — новыми штаммами.