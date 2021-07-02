В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается
Дмитрий Песков призвал граждан "привиться как можно скорее", чтобы жёсткие меры не рассматривались и дальше.
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Несмотря на то что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, введение локдауна в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Про локдаун говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов. Локдаун не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться, мы все должны привиться как можно скорее", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, власти и медики принимают все меры для борьбы с пандемией, но они имеют дело "с коварным врагом" — новыми штаммами.
А ранее возможность введения локдауна оценили столичные власти. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, это самая последняя мера и власти сделают всё возможное, чтобы не допустить этого.
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