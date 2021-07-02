НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Горячие южные ребята на эмоциях": Комментатор рассказал о санкциях футболисту "Алании" за оскорбление теннисистки

Игрок обматерил спортсменку после того, как она проиграла во втором круге Уимблдона, ведя в счёте по ходу встречи.

2 июля, 10:05
<p>Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич заявил, что полузащитника владикавказской "Алании" Владимира Хубулова могут наказать за оскорбление российской теннисистки Дарьи Касаткиной в "Инстаграме". Об этом он рассказал Лайфу.

"Вообще, по действующим правилам футболистам запрещено делать какие-либо ставки, независимо это футбол, или теннис, или любой другой вид спорта. Здесь в какой-то степени должен вмешаться РФС и РПЛ, сделать запрос в клуб, сам ли сделал эту ставку Хубулов или это сделал кто-то из его друзей. Я не думаю, что здесь следует делать скандал мирового масштаба, на эмоциях можно многое сделать. Вот Касаткиной попало от футболиста, а спортсменам и комментаторам регулярно попадает от болельщиков", заявил Генич.

"Алания" уже извинилась перед Касаткиной, но комментатор считает, что объясниться перед теннисисткой должен и сам футболист.

"Конечно, он должен будет извиниться. Просто горячие южные ребята на эмоциях ведут себя одним образом, а когда остынут — другим. Я не сомневаюсь, что футболист извинится перед теннисисткой. Не знаю регламент штрафов, который предусмотрен в футбольном клубе "Алания", но, конечно, будет какой-то разговор, что произошло и почему. И, наверное, какие-то штрафные санкции предусмотрены за это, потому что это действительно нарушение", — добавил он.

Футболист "Алании" обматерил российскую теннисистку после её поражения на Уимблдоне

Футболист "Алании" обматерил российскую теннисистку после её поражения на Уимблдоне

По ходу третьего, решающего, сета Касаткина вела в матче с представительницей Латвии Алёной Остапенко 6:5. В 12-м гейме на её подаче был счёт 30:0. В этот момент россиянке для выхода в третий круг соревнований достаточно было выиграть два розыгрыша, но она упустила преимущество и вылетела с турнира.

Теннисистка выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в "Инстаграме".

"Конченая ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***", написал Хубулов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Солдат своей страны": Черчесов не собирается уходить с поста тренера сборной России

сегодня в 09:26

Футболист "Алании" обматерил российскую теннисистку после её поражения на Уимблдоне

сегодня в 08:39

Норвежский бегун побил мировой рекорд, который держался почти 30 лет

вчера в 21:07

В Кремле раскрыли, как Путин оценил прямую линию

сегодня в 10:16

Песков — о цели прямой линии с Путиным: Важно определить места, где непорядок

сегодня в 10:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1