Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич заявил, что полузащитника владикавказской "Алании" Владимира Хубулова могут наказать за оскорбление российской теннисистки Дарьи Касаткиной в "Инстаграме". Об этом он рассказал Лайфу.

"Вообще, по действующим правилам футболистам запрещено делать какие-либо ставки, независимо это футбол, или теннис, или любой другой вид спорта. Здесь в какой-то степени должен вмешаться РФС и РПЛ, сделать запрос в клуб, сам ли сделал эту ставку Хубулов или это сделал кто-то из его друзей. Я не думаю, что здесь следует делать скандал мирового масштаба, на эмоциях можно многое сделать. Вот Касаткиной попало от футболиста, а спортсменам и комментаторам регулярно попадает от болельщиков", — заявил Генич.

"Алания" уже извинилась перед Касаткиной, но комментатор считает, что объясниться перед теннисисткой должен и сам футболист.

"Конечно, он должен будет извиниться. Просто горячие южные ребята на эмоциях ведут себя одним образом, а когда остынут — другим. Я не сомневаюсь, что футболист извинится перед теннисисткой. Не знаю регламент штрафов, который предусмотрен в футбольном клубе "Алания", но, конечно, будет какой-то разговор, что произошло и почему. И, наверное, какие-то штрафные санкции предусмотрены за это, потому что это действительно нарушение", — добавил он.

По ходу третьего, решающего, сета Касаткина вела в матче с представительницей Латвии Алёной Остапенко 6:5. В 12-м гейме на её подаче был счёт 30:0. В этот момент россиянке для выхода в третий круг соревнований достаточно было выиграть два розыгрыша, но она упустила преимущество и вылетела с турнира.

Теннисистка выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в "Инстаграме".