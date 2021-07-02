Футболист "Алании" обматерил российскую теннисистку после её поражения на Уимблдоне

Полузащитник владикавказской "Алании" написал оскорбительное сообщение в "Инстаграме" российской теннисистке Дарье Касаткиной после её поражения во втором круге Уимблдона от Алёны Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8.

По ходу третьего, решающего сета Касаткина вела 6:5. В 12-м гейме на её подаче был счёт 30:0. В этот момент россиянке для выхода в третий круг соревнований достаточно было выиграть два розыгрыша, но она упустила преимущество и вылетела с турнира.

Теннисистка выставила скриншот переписки с 20-летним футболистом в "Инстаграме".

"Конченая... [дура]. Вести 30:0 с брейком и... [проиграть] матч. Иди... [на фиг], шмара... [грёбаная]", — написал Хубулов.

Фото © Instagram / kasatkina

В ответ Касаткина попросила "Аланию" возместить футболисту сумму, проигранную из-за неудачной ставки.

"Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку", — написала спортсменка в сториз.

Владикавказский клуб, выступающий в первенстве ФНЛ, извинился перед Касаткиной за действия своего игрока.