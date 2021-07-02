Песков — о цели прямой линии с Путиным: Важно определить места, где непорядок
Представитель Кремля отметил, что люди обращаются к президенту на таких мероприятиях, чтобы попросить помощи. А делать выводы о том, что всё везде плохо, — неверно.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проводится для того, чтобы выявить проблемные места и области в стране.
"Те, кто обращается на прямую линию, они обращаются в основном, чтобы попросить помощи и рассказать о том, что выходит за грани нормы, что плохо. И цель прямой линии — определить места, где непорядок. А делать выводы, что везде всё плохо, неверно", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в России есть различные программы по улучшению качества жизни граждан, в частности, касающиеся ремонта в школах. На такие потребности выделяются деньги, и идёт очень динамичное развитие, несмотря ни на что.
Напомним, что прямая линия с Путиным состоялась 30 июня и продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от жителей страны. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
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