Песков — о цели прямой линии с Путиным: Важно определить места, где непорядок

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проводится для того, чтобы выявить проблемные места и области в стране.

"Те, кто обращается на прямую линию, они обращаются в основном, чтобы попросить помощи и рассказать о том, что выходит за грани нормы, что плохо. И цель прямой линии — определить места, где непорядок. А делать выводы, что везде всё плохо, неверно", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в России есть различные программы по улучшению качества жизни граждан, в частности, касающиеся ремонта в школах. На такие потребности выделяются деньги, и идёт очень динамичное развитие, несмотря ни на что.