Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов связал провал национальной команды на Евро-2020 с переносом первенства из-за пандемии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Недавно прочитал: работа признана неудовлетворительной. В моём понимании я бы возразил. Потому что работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Это — раз. Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018? Абсолютно чётко понимаю, и я это сказал на техкоме: если мы физически были готовы, чтобы кондиции дали результат, нужен кураж, вдохновение, чтобы оно в команде было", — сказал наставник.

Из-за распространения коронавируса сборная России не выходила на поле почти целый год. Из-за этого, по словам тренера, в команде многое изменилось.

"Евро должен был состояться год назад. Ровно десять месяцев мы команду не видели. Десять месяцев! После паузы первый матч был против Сербии. С опаской мы ожидали эту игру. Когда десять месяцев игроков не видел, вдруг они приехали и ты чётко понимаешь, что это абсолютно другие ощущения. Вроде игроки те же, а ситуация поменялась", — сказал Черчесов.

В ходе пресс-конференции он также отметил, что до встречи с руководством РФС он в отставку подавать не будет.