"За семь лет многое изменилось": Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах
В интервью 2014 года нынешний лидер Незалежной, обосновывая свою мысль об одном народе, заявлял: "Мы же не идиоты!"
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по публикациям в СМИ проследила, как менялось мнение Владимира Зеленского относительно того, являются ли русские и украинцы одним народом. Она привела цитаты нынешнего президента Незалежной. Оказалось, что ещё в 2014 году Зеленский заявлял: "Мы один народ". А в 2021-м его мнение поменялось.
"Очевидно, за семь лет многое изменилось", — сделала вывод Захарова.
Напомним, ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к РФ. Ему поспешил ответить Владимир Зеленский: "Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии".
Комментариев: 0