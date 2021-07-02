Скандальный киевский закон "О коренных народах Украины" представляет собой клоунаду, считает глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Очередной виток виртуальной политики Украины <...>. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и, главное, никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил <...> прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе", — сказал Умеров.

Он указал, что все народы Крыма, в том числе коренные, уже обеспечены всеми необходимыми правами — в регионе строятся религиозные объекты, нет притеснений. Умеров подчеркнул, что это отмечают все иностранные граждане, посещающие республику.

Напомним, депутат Верховной рады Украины Кира Рудик назвала скандальный закон "о коренных народах" важным шагом на пути к возвращению Крыма. Она отметила: принятием документа страна даёт сигнал всему миру о том, что продолжает бороться за полуостров.