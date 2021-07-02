"Очередной виток виртуальной политики": Крымские татары назвали клоунадой закон Украины о коренных народах
Глава региональной национально-культурной автономии отметил, что все народы полуострова, включая коренные, уже обеспечены всеми необходимыми правами.
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Скандальный киевский закон "О коренных народах Украины" представляет собой клоунаду, считает глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".
"Очередной виток виртуальной политики Украины <...>. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и, главное, никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил <...> прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе", — сказал Умеров.
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Он указал, что все народы Крыма, в том числе коренные, уже обеспечены всеми необходимыми правами — в регионе строятся религиозные объекты, нет притеснений. Умеров подчеркнул, что это отмечают все иностранные граждане, посещающие республику.
Напомним, депутат Верховной рады Украины Кира Рудик назвала скандальный закон "о коренных народах" важным шагом на пути к возвращению Крыма. Она отметила: принятием документа страна даёт сигнал всему миру о том, что продолжает бороться за полуостров.
Ранее Лайф сообщал, что Рада приняла закон о коренных народах Украины и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским документ оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.
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