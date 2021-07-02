Открытие на Украине рынка земли обернётся для страны плачевными последствиями. Таким мнением поделился бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов. По его словам, в случае передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам Киев может потерять контроль над экспортом аграрной продукции.

"То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации", — сказал Суслов в эфире телеканала "Первый независимый".

Иностранные инвесторы теперь смогут интегрироваться в аграрную политику Киева, чтобы начать продвигать интересы других стран, подчеркнул экс-министр. По его словам, власти Украины не в состоянии помешать данному процессу.

Ранее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко назвала земельную реформу "расправой над страной". Политик напомнила, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решения только после волеизъявления граждан, однако сбор инициативной группы по проведению "земельного референдума" был сорван.