"Имеем дело с коварным врагом": Песков напомнил, что в Москве уровень заболеваемости ковидом втрое выше, чем в среднем по стране
Ситуация с количеством заразившихся достаточно печальная и в Петербурге. Нагрузка на систему здравоохранения в РФ высока.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В Москве уровень заболеваемости ковидом троекратно превышает средние показатели по России, региональные власти стараются бороться с инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, в целом ряде регионов страны сформировалась напряжённая ситуация. Коронавирус и новые штаммы являются "коварным врагом".
"Ситуация, конечно, напряжённая в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России. В Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения. В других регионах тоже. Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", — объяснил Песков журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Москвы пообещали сделать всё, чтобы не допустить локдауна. Социальный мониторинг и цифровые QR-коды как раз минимизируют возможность скатиться в тотальную изоляцию, подчеркнула заммэра Анастасия Ракова. По её словам, введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан также является эффективной мерой в борьбе с пандемией.
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