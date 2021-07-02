"Имеем дело с коварным врагом": Песков напомнил, что в Москве уровень заболеваемости ковидом втрое выше, чем в среднем по стране

Ситуация с количеством заразившихся достаточно печальная и в Петербурге. Нагрузка на систему здравоохранения в РФ высока.