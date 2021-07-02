В Смоленске трёхлетний мальчик жил рядом с телами загадочно умерших родителей
О трагедии стало известно от соседей. Неравнодушные жильцы обратили внимание на детский плач, доносящийся из квартиры, и вызвали полицейских.
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В Смоленске в одной из квартир правоохранители обнаружили тела девушки и её сожителя. По данным регионального СУ СКРФ, с молодой парой проживал ещё трёхлетний сын погибшей.
"Мальчик в настоящее время находится в лечебном учреждении, решается вопрос о передаче ребёнка родственникам", — уточнили в ведомстве.
О трагедии стало известно от соседей, которые обратили внимание на плач ребёнка, доносящийся из квартиры, и вызвали полицейских. По предварительным данным, в ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти молодых людей, не обнаружено. Отмечается, что тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти реконструктор признался в убийстве экс-жены. Он ударил врача-педиатра по голове, спрятал тело в мешок и сбросил в колодец.
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