В Смоленске трёхлетний мальчик жил рядом с телами загадочно умерших родителей

В Смоленске в одной из квартир правоохранители обнаружили тела девушки и её сожителя. По данным регионального СУ СКРФ, с молодой парой проживал ещё трёхлетний сын погибшей.

"Мальчик в настоящее время находится в лечебном учреждении, решается вопрос о передаче ребёнка родственникам", — уточнили в ведомстве.

О трагедии стало известно от соседей, которые обратили внимание на плач ребёнка, доносящийся из квартиры, и вызвали полицейских. По предварительным данным, в ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти молодых людей, не обнаружено. Отмечается, что тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.