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В Кремле назвали плюс решения МОК по купальникам синхронисток с медведем

Посмотреть на ситуацию с другой стороны предложил пресс-секретарь российского лидера. Песков отметил, что вердикты МОК "нужно выполнять".

2 июля, 10:46
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Решения МОК нужно выполнять, хотя признание медведя символом России не является плохим знаком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет синхронисткам выступать в купальниках с изображением косолапого на Олимпийских играх в Токио.

По словам представителя Кремля, стоит посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. И порадоваться, что медведя фактически признали символом России.

"Есть определённые решения МОК. Их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. В МОК официально признали медведя символом России. Это тоже неплохо", — объяснил Песков.

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"Запретите улыбку и красоту": Губерниев прокомментировал решение МОК по купальникам синхронисток с медведем

Ранее Лайф сообщал, что МОК запретил россиянкам показывать свою программу на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя.


Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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