В Кремле назвали плюс решения МОК по купальникам синхронисток с медведем
Посмотреть на ситуацию с другой стороны предложил пресс-секретарь российского лидера. Песков отметил, что вердикты МОК "нужно выполнять".
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Решения МОК нужно выполнять, хотя признание медведя символом России не является плохим знаком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет синхронисткам выступать в купальниках с изображением косолапого на Олимпийских играх в Токио.
По словам представителя Кремля, стоит посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. И порадоваться, что медведя фактически признали символом России.
"Есть определённые решения МОК. Их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. В МОК официально признали медведя символом России. Это тоже неплохо", — объяснил Песков.
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Ранее Лайф сообщал, что МОК запретил россиянкам показывать свою программу на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
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