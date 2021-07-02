В Кремле назвали плюс решения МОК по купальникам синхронисток с медведем

Решения МОК нужно выполнять, хотя признание медведя символом России не является плохим знаком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет синхронисткам выступать в купальниках с изображением косолапого на Олимпийских играх в Токио.

По словам представителя Кремля, стоит посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. И порадоваться, что медведя фактически признали символом России.

"Есть определённые решения МОК. Их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. В МОК официально признали медведя символом России. Это тоже неплохо", — объяснил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что МОК запретил россиянкам показывать свою программу на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя.

