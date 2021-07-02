Вопрос отставки Черчесова решает не Кремль, заявил Песков
Пресс-секретарь главы государства не считает возможным высказываться на тему смены главного тренера сборной РФ по футболу.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Кремле не могут принимать решение об отставке главного тренера футбольной сборной РФ Станислава Черчесова, кроме того, не считают возможным обсуждать данную тему. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не Кремлю принимать такие решения. Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему", — пояснил официальный представитель Кремля.
Как писал Лайф, Черчесов уходить с поста главного тренера футбольной сборной РФ не собирается, он назвал себя "солдатом своей страны".
Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира. На этой неделе Технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие.
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