Вопрос отставки Черчесова решает не Кремль, заявил Песков

В Кремле не могут принимать решение об отставке главного тренера футбольной сборной РФ Станислава Черчесова, кроме того, не считают возможным обсуждать данную тему. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не Кремлю принимать такие решения. Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему", — пояснил официальный представитель Кремля.

Как писал Лайф, Черчесов уходить с поста главного тренера футбольной сборной РФ не собирается, он назвал себя "солдатом своей страны".