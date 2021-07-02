Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет желания размещать свой флаг на территории Украины, РФ с уважением относится к суверенитету Незалежной. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о "жёлто-голубом флаге" над Госдумой.

"Нет желания российский флаг размещать на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва не может позитивно реагировать на слова Зеленского. Он также указал, что затрудняется их анализировать, и предположил, что они вырваны из контекста.