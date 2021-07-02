"Нет желания размещать там свой флаг": Песков назвал уважительным отношение России к суверенитету Украины
Однако представитель Кремля подчеркнул, что Москва не может позитивно реагировать на слова Зеленского, отметив, что затрудняется их анализировать.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет желания размещать свой флаг на территории Украины, РФ с уважением относится к суверенитету Незалежной. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о "жёлто-голубом флаге" над Госдумой.
"Нет желания российский флаг размещать на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва не может позитивно реагировать на слова Зеленского. Он также указал, что затрудняется их анализировать, и предположил, что они вырваны из контекста.
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Напомним, 30 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно к РФ. Зеленский с такой оценкой оказался не согласен. Президент Незалежной заявил, что россияне и украинцы не являются одним народом, а если бы было иначе, то "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался жёлто-голубой флаг".
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