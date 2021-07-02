В Кремле надеются, что после прямой линии Путина больше губернаторов захотят напрямую общаться с населением
Такая практика чрезвычайно полезна и востребована, отметил Дмитрий Песков. По его словам, многие из региональных чиновников уже ей пользуются.
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Есть надежда, что после прошедшей 30 июня прямой линии российского лидера Владимира Путина больше губернаторов, следуя примеру президента, захотят напрямую пообщаться с жителями регионов. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что очень много глав регионов уже так или иначе наладили механизмы прямого общения с гражданами, их много действительно таких губерний у нас. И думаю, что после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз по прямой связи, что это чрезвычайно полезно и востребовано, я думаю, что количество этих губернаторов только увеличится", — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее Путин порекомендовал главам регионов проводить прямые линии с жителями. Президент отметил, что во время такого общения происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это важно, чтобы скорректировать действия в важнейших сферах.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
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