В Кремле надеются, что после прямой линии Путина больше губернаторов захотят напрямую общаться с населением

Есть надежда, что после прошедшей 30 июня прямой линии российского лидера Владимира Путина больше губернаторов, следуя примеру президента, захотят напрямую пообщаться с жителями регионов. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что очень много глав регионов уже так или иначе наладили механизмы прямого общения с гражданами, их много действительно таких губерний у нас. И думаю, что после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз по прямой связи, что это чрезвычайно полезно и востребовано, я думаю, что количество этих губернаторов только увеличится", — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Путин порекомендовал главам регионов проводить прямые линии с жителями. Президент отметил, что во время такого общения происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это важно, чтобы скорректировать действия в важнейших сферах.