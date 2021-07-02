На Кубани лейтенанта запаса приговорили к восьми годам колонии за шпионаж

Краснодарский краевой суд приговорил к восьми годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже Андрея Пикулу, который был завербован сотрудником разведки иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к выводу о доказанности вины подсудимого. Совокупность смягчающих обстоятельств суд счёл исключительной и назначил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями статьи 275 УК РФ, — лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания лейтенанта запаса, — отмечается в сообщении.

Согласно приговору суда осенью 2018 года подсудимый был завербован сотрудником разведки иностранного государства. В обмен на оформление регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство Пикуле предложили собирать и предоставлять сведения, которые представляют интерес для спецслужб данной страны и являются государственной тайной РФ. Осенью 2019 года состоялась передача информации, деятельность Пикулы была пресечена сотрудниками УФСБ России по региону.

Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, слушания проходили в закрытом формате.