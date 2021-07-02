Британское посольство пожелало игрокам сборной Незалежной отдохнуть в "украинском Крыму"

Посольство Великобритании на Украине выразило надежду, что игроки сборной Незалежной в скором времени смогут сыграть в "подконтрольном Киеву Донецке", а потом провести послесезонный отпуск в "украинском Крыму". Об этом в профиле диппредставительства в "Твиттере" написали в преддверии матча Англия – Украина, который состоится 3 июля в Риме.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", — отмечается в сообщении.

В посольстве также отметили, что Великобритания является партнёром, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.

Ранее Лайф рассказывал, что Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика. В полиции Глазго сообщили, что пока не могут идентифицировать опубликованные в соцсетях фото и видео.