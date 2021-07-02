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Британское посольство пожелало игрокам сборной Незалежной отдохнуть в "украинском Крыму"

В диппредставительстве отметили, что Лондон является партнёром, другом и сторонником Киева в сферах безопасности, реформ и развития.

2 июля, 11:04
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Посольство Великобритании на Украине выразило надежду, что игроки сборной Незалежной в скором времени смогут сыграть в "подконтрольном Киеву Донецке", а потом провести послесезонный отпуск в "украинском Крыму". Об этом в профиле диппредставительства в "Твиттере" написали в преддверии матча Англия – Украина, который состоится 3 июля в Риме.

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", — отмечается в сообщении.

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В посольстве также отметили, что Великобритания является партнёром, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.

Ранее Лайф рассказывал, что Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика. В полиции Глазго сообщили, что пока не могут идентифицировать опубликованные в соцсетях фото и видео.

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Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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