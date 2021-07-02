В Башкирии мальчик задохнулся в старом советском холодильнике во время игры в прятки

Трагедия произошла в селе Карманово Янаульского района Башкирии. Дети играли в прятки во дворе одного из частных домовладений, и Артём (имя изменено) решил, что его точно никто не найдёт в старом советском холодильнике "Мир", стоявшем возле сарая.

Как пишет kp.ru, мальчик не знал об одной особенности этого холодильника: дверца не открывается изнутри. Так ребёнок оказался в ловушке и задохнулся. Его тело нашли только ночью, спустя почти 10 часов.

Журналисты узнали, что семья была многодетной, в ней воспитывалось несколько детей, все несовершеннолетние, а погибший Артём был самым младшим из них. Семья хоть и небогатая, но характеризуется положительно. Деньги на похороны сейчас собирают всем селом.

К выяснению обстоятельств гибели ребёнка подключились сыщики.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему", — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ранее Лайф рассказывал, как в Ульяновске ребёнок погиб во время игры в прятки, забравшись в кровать-трансформер.