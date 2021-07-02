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В Башкирии мальчик задохнулся в старом советском холодильнике во время игры в прятки

Ребёнок не знал об одной важной особенности: дверца агрегата не открывается изнутри. Так он фактически оказался в ловушке.

2 июля, 12:11

Фото © Shutterstock

Трагедия произошла в селе Карманово Янаульского района Башкирии. Дети играли в прятки во дворе одного из частных домовладений, и Артём (имя изменено) решил, что его точно никто не найдёт в старом советском холодильнике "Мир", стоявшем возле сарая.

Как пишет kp.ru, мальчик не знал об одной особенности этого холодильника: дверца не открывается изнутри. Так ребёнок оказался в ловушке и задохнулся. Его тело нашли только ночью, спустя почти 10 часов.

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Журналисты узнали, что семья была многодетной, в ней воспитывалось несколько детей, все несовершеннолетние, а погибший Артём был самым младшим из них. Семья хоть и небогатая, но характеризуется положительно. Деньги на похороны сейчас собирают всем селом.

К выяснению обстоятельств гибели ребёнка подключились сыщики.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему", — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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В Калужской области 8-летняя девочка задохнулась под снегом во время игры

Ранее Лайф рассказывал, как в Ульяновске ребёнок погиб во время игры в прятки, забравшись в кровать-трансформер.

Другой мальчик задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки. Трёхлетний ребёнок залез внутрь стиральной машины и заперся изнутри, когда его искала сестра. Девочка больше не увидела брата живым.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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