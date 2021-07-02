"Садизм чистой воды": Марш женщин-военных на каблуках вызвал негодование властей и жителей Украины
Несколько депутатов подарили министру обороны туфли и предложили мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них. В Раде также потребовали провести служебное расследование по факту произошедшего.
Фото © Facebook / Міністерство оборони України
На Украине представители власти и обычные жители возмутились решением Минобороны страны, которое обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случаю празднования Дня независимости в туфлях на каблуках. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало в "Фейсбуке".
Некоторые пользователи отметили, что это "садизм чистой воды", а кто-то из комментаторов предложил министру обороны Андрею Тарану тоже пройтись на каблуках. Подобная идея, вероятно, пришла в голову и депутатам Верховной рады. Так, украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе совместно с коллегами подарили главе Минобороны туфли и предложили ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто прогуляться в них.
Фото © Facebook / Ivanna Klympush-Tsintsadze
"Умирать можно в берцах, а вот радовать глаза Верховного главнокомандующего на параде — только на каблуках", — написала депутат.
В свою очередь депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что оборонное ведомство "не дружит с логикой". Она, увидев фотографии, подумала, что это фейк. Группа членов парламента также выступила с открытым обращением к Минобороны с требованием провести служебное расследование по факту произошедшего.
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Отметим, что вопрос, судя по всему, уже решён. Депутат Верховной рады Марина Бардина рассказала, что пообщалась с Тараном по вопросу парада и узнала, что обувь на женщинах-военных будет другой. Однако, какой именно, политик не уточнила.
Ранее Лайф рассказывал, что лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в эфире Пятого канала, который принадлежит экс-главе Незалежной Петру Порошенко, во время ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" призвал украинцев снимать свою одежду и отправлять представителям власти в знак протеста из-за повышения налогов. Сам депутат тоже разделся.
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