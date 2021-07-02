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"Садизм чистой воды": Марш женщин-военных на каблуках вызвал негодование властей и жителей Украины

Несколько депутатов подарили министру обороны туфли и предложили мужчинам-чиновникам хотя бы просто походить в них. В Раде также потребовали провести служебное расследование по факту произошедшего.

2 июля, 12:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Міністерство оборони України</a></p>

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

На Украине представители власти и обычные жители возмутились решением Минобороны страны, которое обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случаю празднования Дня независимости в туфлях на каблуках. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало в "Фейсбуке".

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Некоторые пользователи отметили, что это "садизм чистой воды", а кто-то из комментаторов предложил министру обороны Андрею Тарану тоже пройтись на каблуках. Подобная идея, вероятно, пришла в голову и депутатам Верховной рады. Так, украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе совместно с коллегами подарили главе Минобороны туфли и предложили ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто прогуляться в них.

Фото © Facebook / Ivanna Klympush-Tsintsadze

Фото © Facebook / Ivanna Klympush-Tsintsadze

"Умирать можно в берцах, а вот радовать глаза Верховного главнокомандующего на параде — только на каблуках", — написала депутат.

В свою очередь депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что оборонное ведомство "не дружит с логикой". Она, увидев фотографии, подумала, что это фейк. Группа членов парламента также выступила с открытым обращением к Минобороны с требованием провести служебное расследование по факту произошедшего.

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Отметим, что вопрос, судя по всему, уже решён. Депутат Верховной рады Марина Бардина рассказала, что пообщалась с Тараном по вопросу парада и узнала, что обувь на женщинах-военных будет другой. Однако, какой именно, политик не уточнила.

Ранее Лайф рассказывал, что лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в эфире Пятого канала, который принадлежит экс-главе Незалежной Петру Порошенко, во время ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" призвал украинцев снимать свою одежду и отправлять представителям власти в знак протеста из-за повышения налогов. Сам депутат тоже разделся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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