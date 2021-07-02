На Украине представители власти и обычные жители возмутились решением Минобороны страны, которое обязало женщин-военнослужащих участвовать в параде по случаю празднования Дня независимости в туфлях на каблуках. Фотографии с подготовки к мероприятию ведомство опубликовало в "Фейсбуке".

Некоторые пользователи отметили, что это "садизм чистой воды", а кто-то из комментаторов предложил министру обороны Андрею Тарану тоже пройтись на каблуках. Подобная идея, вероятно, пришла в голову и депутатам Верховной рады. Так, украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе совместно с коллегами подарили главе Минобороны туфли и предложили ему и мужчинам-чиновникам хотя бы просто прогуляться в них.

Фото © Facebook / Ivanna Klympush-Tsintsadze

"Умирать можно в берцах, а вот радовать глаза Верховного главнокомандующего на параде — только на каблуках", — написала депутат.

В свою очередь депутат от партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко отметила, что оборонное ведомство "не дружит с логикой". Она, увидев фотографии, подумала, что это фейк. Группа членов парламента также выступила с открытым обращением к Минобороны с требованием провести служебное расследование по факту произошедшего.

Отметим, что вопрос, судя по всему, уже решён. Депутат Верховной рады Марина Бардина рассказала, что пообщалась с Тараном по вопросу парада и узнала, что обувь на женщинах-военных будет другой. Однако, какой именно, политик не уточнила.