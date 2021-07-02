Захарова пригласила британского посла в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского посольства, которое перед матчем четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия выразило надежду на то, что сборная Незалежной сможет скоро сыграть в Донецке, а потом отправиться в отпуск в "украинский Крым".

"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолётом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", — написала дипломат на своей странице в телеграм-канале.