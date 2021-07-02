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Захарова пригласила британского посла в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце

Комментируя громкое заявление Лондона об отпуске сборной Украины на полуострове, дипломат поблагодарила иностранных коллег за отменную рекламу возможностей российского курорта.

2 июля, 11:21
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского посольства, которое перед матчем четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия выразило надежду на то, что сборная Незалежной сможет скоро сыграть в Донецке, а потом отправиться в отпуск в "украинский Крым".

"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолётом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", — написала дипломат на своей странице в телеграм-канале.

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Вместе с тем Захарова поблагодарила британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. А что касается Донецка, то дипломат уверена, что представители Донбасса сами знают, что ответить на предложение Лондона.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма. Автором этого гола стал нападающий Артём Довбик. В четвертьфинале украинцы сыграют с командой Англии, победившей Германию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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