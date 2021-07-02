Захарова пригласила британского посла в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце
Комментируя громкое заявление Лондона об отпуске сборной Украины на полуострове, дипломат поблагодарила иностранных коллег за отменную рекламу возможностей российского курорта.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского посольства, которое перед матчем четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия выразило надежду на то, что сборная Незалежной сможет скоро сыграть в Донецке, а потом отправиться в отпуск в "украинский Крым".
"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолётом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", — написала дипломат на своей странице в телеграм-канале.
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Вместе с тем Захарова поблагодарила британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма. А что касается Донецка, то дипломат уверена, что представители Донбасса сами знают, что ответить на предложение Лондона.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма. Автором этого гола стал нападающий Артём Довбик. В четвертьфинале украинцы сыграют с командой Англии, победившей Германию.
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