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Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра транспортного средства. Закон вступит в силу 22 августа.

2 июля, 11:18

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Отметим, что сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.

Закон вступит в силу 22 августа.

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Напомним, что 15 июня Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра.

Ранее в ГИБДД заявили, что водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра в случае аварий.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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