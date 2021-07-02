Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО
Для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра транспортного средства. Закон вступит в силу 22 августа.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Президент Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Отметим, что сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.
Закон вступит в силу 22 августа.
Напомним, что 15 июня Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра.
Ранее в ГИБДД заявили, что водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра в случае аварий.
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