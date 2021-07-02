Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Отметим, что сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.

Закон вступит в силу 22 августа.

Напомним, что 15 июня Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра.