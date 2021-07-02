На автобусе — как на "Титанике": В Казани после сильного ливня парализована работа транспорта
Автомобилисты застряли в пробках, поскольку некоторые дороги оказались сильно подтоплены.
Жители Казани опубликовали кадры города, который затопило после сильного ливня. Видео © Соцсети
В Казани накануне прошёл сильный дождь, из-за которого случился крупный потоп. Очевидцы опубликовали кадры в соцсетях. Как передаёт паблик "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте", спрятаться от ливня горожанам не удавалось даже в автобусах.
В комментариях жители отметили, что ливневая канализация не выдержала стихии, которая стала причиной массовых затоплений. Пострадали асфальтовые дороги, подъезды жилых домов и автотранспорт.
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На ряде дорог образовались пробки. Таксисты подняли цены за проезд, а коммунальные службы активно прочищают упомянутую канализацию. Часть машин затопило, вода также проникла в общественный транспорт. Приостановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы продолжают свою работу.
Напомним, что в Москве 28 июня после недели очень жарких дней прошёл "суперливень" с грозой, затруднивший жизнь горожанам.
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