Жители Казани опубликовали кадры города, который затопило после сильного ливня. Видео © Соцсети

В Казани накануне прошёл сильный дождь, из-за которого случился крупный потоп. Очевидцы опубликовали кадры в соцсетях. Как передаёт паблик "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте", спрятаться от ливня горожанам не удавалось даже в автобусах.

В комментариях жители отметили, что ливневая канализация не выдержала стихии, которая стала причиной массовых затоплений. Пострадали асфальтовые дороги, подъезды жилых домов и автотранспорт.

На ряде дорог образовались пробки. Таксисты подняли цены за проезд, а коммунальные службы активно прочищают упомянутую канализацию. Часть машин затопило, вода также проникла в общественный транспорт. Приостановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы продолжают свою работу.