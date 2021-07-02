На бойца ММА Тарасова вслед за Солониным завели дело после драки с вице-президентом "Альфастрахования"

На бойца ММА Артёма Тарасова завели уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести после драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с вице-президентом "Альфастрахования" Андреем Сорокиным, которая произошла в апреле. Об этом Лайфу сообщил сам спортсмен.

"Сорокин решил снять побои, что я его якобы избил, и сейчас меня обвиняют по статье о нанесении вреда средней тяжести. Якобы он не мог работать 21 день. Естественно, всё это фейк, потому что ничего этого не было. Адвокат даже не понимает, на чём они будут строить обвинение. Моя позиция остаётся такой же: я ничего не делал, кроме того что успокаивал — что одного, что другого — в поезде", — рассказал Тарасов.

По словам бойца ММА, его также объявили в розыск, хотя спортсмен не скрывался от следствия. Оказалось, что правоохранители приходили на адрес, который указан у Тарасова в прописке, несмотря на то что он оставлял новый. Допрос бойца в качестве обвиняемого состоится 6 июля.

Спортсмен отметил, что Сорокин ничего не требует, он "просто обижен", что его оскорбили. Тарасов подчеркнул, что уголовное дело стало для него неожиданностью, однако он намерен бороться в силу своих возможностей.