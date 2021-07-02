Грузовик насмерть придавил мужчину, паркуясь задом на складе в Подмосковье

Грузовик насмерть придавил мужчину на складе в Подмосковье. Видео © LIFE

На складе строительных материалов в подмосковных Котельниках грузовик насмерть придавил мужчину, который регулировал процесс парковки. Запись момента трагедии оказалась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как водитель грузового авто паркуется задом. В этот момент его действия регулирует пожилой мужчина, показывая руками, какое ещё расстояние можно проехать. Однако что-то пошло не так, и фура резко наехала на пенсионера, придавив его к погрузчику.

Как утверждает источник, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Вероятнее всего, водитель грузовика не заметил, что мужчина оказался на пути следования авто, либо же перепутал педали.