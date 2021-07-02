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Грузовик насмерть придавил мужчину, паркуясь задом на складе в Подмосковье

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Вероятнее всего, водитель грузовика попросту не заметил пешехода либо же перепутал педали.

2 июля, 11:29

Грузовик насмерть придавил мужчину на складе в Подмосковье. Видео © LIFE

На складе строительных материалов в подмосковных Котельниках грузовик насмерть придавил мужчину, который регулировал процесс парковки. Запись момента трагедии оказалась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как водитель грузового авто паркуется задом. В этот момент его действия регулирует пожилой мужчина, показывая руками, какое ещё расстояние можно проехать. Однако что-то пошло не так, и фура резко наехала на пенсионера, придавив его к погрузчику.

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Как утверждает источник, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Вероятнее всего, водитель грузовика не заметил, что мужчина оказался на пути следования авто, либо же перепутал педали.

Ранее Лайф рассказывал, как в Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно — он скончался на месте от полученных травм.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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