Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
Николай Алексеевич был принят в "Ромэн" в 1951 году, а с 1977 года стал главным режиссёром.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На 87-м году жизни умер народный артист СССР, актёр и режиссёр, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Дата прощания с Николаем Алексеевичем пока не называется.
"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", — говорится в сообщении.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время неё он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977 года стал главным режиссёром театра.
А накануне ушла из жизни дочь автора цикла "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, драматург и прозаик Ксения Драгунская.
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