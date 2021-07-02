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Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Николай Алексеевич был принят в "Ромэн" в 1951 году, а с 1977 года стал главным режиссёром.

2 июля, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На 87-м году жизни умер народный артист СССР, актёр и режиссёр, худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Дата прощания с Николаем Алексеевичем пока не называется.

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", — говорится в сообщении.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время неё он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977 года стал главным режиссёром театра.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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