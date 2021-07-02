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На кого ставить и сколько можно выиграть в первых матчах 1/4 финала Евро-2020

Одна из встреч состоится в Санкт-Петербурге. Для Северной столицы это будет последний матч на этом турнире.

2 июля, 11:38
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

В пятницу, 2 июля, на Евро-2020 пройдут первые четвертьфинальные матчи. В Петербурге Швейцария сыграет с Испанией, а в Мюнхене сойдутся сборные Бельгии и Италии. По традиции букмекеры назвали фаворитов перед матчами.

Без чемпионов: Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020

Без чемпионов: Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020

В первой паре явным фаворитом являются испанцы. На победу "красной фурии" в основное время ставки принимаются с коэффициентом около 1,70, а на проход в следующую стадию — в районе 1,30. Победа Швейцарии оценивается гораздо выше: коэффициенты на победу в основное время колеблются от 5,75 до 6 с лишним. Проход швейцарцев может увеличить поставленную сумму примерно в 3,65 раза.

В матче Бельгия — Италия коэффициенты примерно равны. Победа первых оценивается в районе 3,5, а Италии — 2,45. Проход "красных дьяволов" увеличит ставку примерно в 2,2 раза, а "Скуадры Адзурры" — в 1,65 раза.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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